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Медведев заявил, что большинство американцев не понимают, «что такое Украина» и где «оно» находится

Медведев заявил, что большинство американцев не понимают, «что такое Украина» и где «оно» находится

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что рядовые граждане Соединенных Штатов Америки не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится.

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