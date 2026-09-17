Волочкова раскрыла свой главный секрет: как она вырубает депрессию на раз-два

Анастасия Волочкова снова заряжает всех своей неукротимой энергией! Знаменитая балерина, которая недавно вернулась в форму после серьёзных травм и операций, поделилась с Общественной службой новостей настоящим лайфхаком, как справляться с осенней депрессией.