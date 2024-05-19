Губернатор Ленобласти объяснил причину хлопка на нефтебазе в Выборге

Александр Ляшенко

Кто кроме Дрозденко и его подручных, такую лажу придумает! Сейчас хлопает невинными глазками и мямлит,что это же хлопок.вот кто этих засранцев надоумил взрыв с разрушительными последствиями, хлопком называть? Если по их мнению"хлопок", то не надо возмещать мат ущерб,платить больничный?