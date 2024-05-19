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Губернатор Ленобласти объяснил причину хлопка на нефтебазе в Выборге

На нефтебазе в Выборге ночью 19 мая произошел хлопок. Как объяснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, причиной стало использование пиротехники.

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Комментарии
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Константин Самарин
Интересно, а кто на НЕФТЕБАЗЕ удумал использовать пиротехнику?
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12 час.
Александр Ляшенко
Кто кроме Дрозденко и его подручных, такую лажу придумает! Сейчас хлопает невинными глазками и мямлит,что это же хлопок.вот кто этих засранцев надоумил взрыв с разрушительными последствиями, хлопком называть? Если по их мнению&quot;хлопок&quot;, то не надо возмещать мат ущерб,платить больничный?
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12 час.

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