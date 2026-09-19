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Мировое обозрение

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Способен ли адронный коллайдер рождать черные дыры? Физики проверили главную фобию о БАК

Способен ли адронный коллайдер рождать черные дыры? Физики проверили главную фобию о БАК

Главная фобия, сопровождавшая запуск Большого адронного коллайдера, — страх, что столкновения протонов родят микроскопическую черную дыру, которая засосет сначала ЦЕРН, потом Женеву, а там и всю планету.

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