Макс Ферстаппен: McLaren – сильнейшая команда, но мы можем переломить ситуацию

Getty Images / Red Bull Content Pool Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в очередной раз подчеркнул, что McLaren находится в лидирующей позиции, однако не исключил возвращение Red Bull Racing в борьбу за победы уже в Зандворте.
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