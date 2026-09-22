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Регионы России

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Музыкальный сервис «Звук» запустил интерактивную карту музыкальных вкусов «Атлас»

Музыкальный сервис «Звук» запустил интерактивную карту музыкальных вкусов «Атлас»

Музыкальный сервис «Звук» представил новый проект «Атлас» — интерактивную карту, позволяющую пользователям глубже исследовать собственный музыкальный вкус и находить новые композиции.

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