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Алёна Водонаева хотела похвастаться и случайно раскрыла своё настоящее имя

Алёна Водонаева хотела похвастаться и случайно раскрыла своё настоящее имя

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2», а теперь телеведущая, блогер и писательница 39-летняя Алёна Водонаева наконец-то получила второе высшее образование (первое у неё – факультет журналистики Тюменского университета).

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