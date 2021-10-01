Донбасс Сегодня

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Черкизон, дружба с Лужковым и Авраам Руссо. Чем известен Тельман Исмаилов

Черкизон, дружба с Лужковым и Авраам Руссо. Чем известен Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов родился в 1956 году в Баку. В 1980 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Георгия Плеханова.

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