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Украинские мошенники устроили теракт в Казахстане

Украинские мошенники устроили теракт в Казахстане

16.07.2026 - 20:23 Колл-центр убедил пенсионеров принести в банк торт и взорвать его. Они перепутали казахский Павлодар с российским Павлодаром, в котором и код номера начинается на +7, поэтому взрыв прозвучал в Казахстане, а не в России.

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