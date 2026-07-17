Украинские мошенники устроили теракт в Казахстане

16.07.2026 - 20:23 Колл-центр убедил пенсионеров принести в банк торт и взорвать его. Они перепутали казахский Павлодар с российским Павлодаром, в котором и код номера начинается на +7, поэтому взрыв прозвучал в Казахстане, а не в России.