Травматолог Раздобудько рассказала о причинах нарушения походки в пожилом возрасте

Травматолог-ортопед Инна Раздобудько рассказала о патологиях, влияющих на нарушение походки. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что после 60 лет около 10% людей страдают от нарушений походки, и данный процент возрастает до 60% у людей старше 80 лет.