Алаудинов: Зеленский плакал и извинялся перед Кадыровым, опасаясь за свою жизнь

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», поделился моментом о том, как он передавал извинения испуганного главу киевского режима Владимира Зеленского главе Чечни Рамзану Кадырову в 2014 году.
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