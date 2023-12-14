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На французском ТВ показали, как США зарабатывают на украинской бойне 

На французском ТВ показали, как США зарабатывают на украинской бойне 

США стимулируют продолжение войны на Украине, выпуская ракеты и снаряды для Киева, тем самым поднимая своё производство и воскрешая американские захолустные города.

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