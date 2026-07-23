Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешило компании ANF, дочернему подразделению французской Framatome, производить ядерное топливо совместно с ГК «Росатомом».
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