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В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»

В ФРГ откроется производство ядерного топлива с участием ГК «Росатом»

Пока Брюссель надрывается над принятием в отношении РФ новых ограничений, Министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешило компании ANF, дочернему подразделению французской Framatome, производить ядерное топливо совместно с ГК «Росатомом».

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