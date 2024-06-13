Эксперты назвали срок, когда человечество столкнется с сильнейшим перенасыщением нефтью

По предварительным данным, спрос на сырье достигнет пика к 2030 году. Однако продолжающиеся инвестиции со стороны производителей нефти во главе с США приведут к тому, что свободные мощности составят более 8 млн баррелей в сутки, что образует сильное перенасыщение.