Россия поставит на Кубу 50 "Москвичей" для создания нового таксопарка

Россия планирует организовать таксопарк в Гаване: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, во время визита на Кубу, объявил о передаче 50 автомобилей "Москвич" и подписании меморандума о сотрудничестве в 2024 году, приуроченного к 65-летию дипотношений.