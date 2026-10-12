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Царьград

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Аренда квартир в Перми: цены на «однушки» и «трешки» выросли

Аренда квартир в Перми: цены на «однушки» и «трешки» выросли

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми в третьем квартале выросла на 0,3% — до 26,6 тыс.

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