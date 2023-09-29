Два человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан

Трагическое происшествие случилось вечером 28 сентября.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 19:15 на 151 километре автомобильной дороги Самара - Бугуруслан произошло столкновение автомобилей Форд Транзит и грузового автомобиля КАМАЗ.
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