В следующие 10 лет перед сообществом единой судьбы Китая и стран ЛАК откроются еще более многообещающие перспективы -- МИД КНР

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Китай рассчитывает, что под руководством дипломатии глав государств сообщество единой судьбы Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/ в следующем десятилетии будет иметь еще более многообещающие перспективы.