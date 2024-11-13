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Китай

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В следующие 10 лет перед сообществом единой судьбы Китая и стран ЛАК откроются еще более многообещающие перспективы -- МИД КНР

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Китай рассчитывает, что под руководством дипломатии глав государств сообщество единой судьбы Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/ в следующем десятилетии будет иметь еще более многообещающие перспективы.

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