"Яндекс" сообщил о возвращении к нормальной работе умного дома с "Алисой"

У части пользователей отдельные гаджеты могут оставаться в статусе "не в сети" еще некоторое время Компания "Яндекс" объявила, что большинство функций умного дома, совместимого с "Алисой", снова доступны, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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