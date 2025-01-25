Полицейские установили подозреваемых в незаконной рубке более 100 деревьев в Забайкальском крае

Злоумышленники заготавливали древесину на продажу в виде дров. В отдел полиции по Могойтуйскому району МО МВД России «Агинский» поступило сообщение из участкового лесничества об обнаружении в 20 километрах от села Хара-Шибирь незаконной рубки деревьев породы лиственница и береза.