Эксперт Сяоцюань рассказал о сомнениях в причастности ИГИЛ к теракту в России

Эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что сомневается в причастности ИГИЛ к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
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