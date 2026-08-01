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Царьград

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Русская Армия применила новый тип дронов, которые противник не может их распознать

Русская Армия применила новый тип дронов, которые противник не может их распознать

Украинские эксперты не могут опознать новые российские дроны, применённые в ночной атаке.В зоне проведения специальной военной операции российскими силами был задействован неизвестный ранее тип беспилотных летательных аппаратов.

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