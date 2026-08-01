Русская Армия применила новый тип дронов, которые противник не может их распознать

Украинские эксперты не могут опознать новые российские дроны, применённые в ночной атаке.В зоне проведения специальной военной операции российскими силами был задействован неизвестный ранее тип беспилотных летательных аппаратов.
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