Uber возобновит работу такси в Израиле с лицензированными таксистами

Компания Uber Technologies Inc заявила, что запускает свою платформу для заказа такси в Израиле, подключившись к общенациональной сети лицензированных такси, в рамках продолжения расширения деятельности по всему миру, 5 июля сообщает Reuters.
Компания Uber Technologies Inc заявила, что запускает свою платформу для заказа такси в Израиле, подключившись к общенациональной сети лицензированных такси, в рамках продолжения расширения деятельности по всему миру, 5 июля сообщает Reuters.
Свежие комментарии