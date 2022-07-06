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Uber возобновит работу такси в Израиле с лицензированными таксистами

Uber возобновит работу такси в Израиле с лицензированными таксистами

Компания Uber Technologies Inc заявила, что запускает свою платформу для заказа такси в Израиле, подключившись к общенациональной сети лицензированных такси, в рамках продолжения расширения деятельности по всему миру, 5 июля сообщает Reuters.

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