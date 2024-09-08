Икер Муниаин: «Мы трогали футболку Аргентины с фамилией Месси перед каждым матчем «Атлетика» в Кубке Испании – у нее была чемпионская аура. Перед полуфиналом я забыл сделать это, и мы вылетели»

«Когда Аргентина выиграла чемпионат мира, мы только начинали играть в Кубке Испании. У меня была футболка сборной Аргентины с [фамилией] Месси, и я принес ее в раздевалку, потому что они стали чемпионами мира, а я болел за Аргентину и хотел, чтобы они победили.