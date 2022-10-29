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Договоренностей о движении судов в рамках зерновой сделки не удалось достичь

Договоренностей о движении судов в рамках зерновой сделки не удалось достичь

  Представитель СКЦ Палла: стороны не договорились о движении судов в рамках зерновой сделки Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в  Представитель СКЦ Палла: стороны не договорились о движении судов в рамках зерновой сделки Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла на фоне отказа России от участия в зерновой сделке рассказала о том, что сторонам не удалось достичь договоренностей на воскресенье, 30 октября по движению судов, прибывающих и отбывающих из Украины в рамках данной инициативы, сообщает РИА Новости.

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