Договоренностей о движении судов в рамках зерновой сделки не удалось достичь

Представитель СКЦ Палла: стороны не договорились о движении судов в рамках зерновой сделки Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Представитель СКЦ Палла: стороны не договорились о движении судов в рамках зерновой сделки Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла на фоне отказа России от участия в зерновой сделке рассказала о том, что сторонам не удалось достичь договоренностей на воскресенье, 30 октября по движению судов, прибывающих и отбывающих из Украины в рамках данной инициативы, сообщает РИА Новости.