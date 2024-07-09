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Собчак осталась недовольна: Генерал Гурулёв объяснил как "безопасно" взять Харьков и спасти от гибели наших бойцов

Собчак осталась недовольна: Генерал Гурулёв объяснил как "безопасно" взять Харьков и спасти от гибели наших бойцов

Генерал Гурулёв объяснил как "безопасно" взять Харьков и уберечь от гибели наших бойцов, которых могут никогда не вернуться, если посылать их в голый штурм: "просто его снести к чёртовой матери и спокойно туда зайти".

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Домой ее суку, в Израиль, пусть жидов воевать учит
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