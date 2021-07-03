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Соседов прокомментировал выходку Моргенштерна, раздевшегося перед родителями Диляры: «Мужское достоинство тут у него маленькое…»

Соседов прокомментировал выходку Моргенштерна, раздевшегося перед родителями Диляры: «Мужское достоинство тут у него маленькое…»

Соседов прокомментировал выходку Моргенштерна, раздевшегося перед родителями Диляры: «Мужское достоинство тут у него маленькое…» Лидия ГубинаЭпатажный рэпер Моргенштерн не перестаёт поражать своих поклонников и недругов странными выходками, до которых надо было ещё додуматься.

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