Стало известно, что в рамках проекта Breakthrough Initiative будет профинансировано создание космического телескопа Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring for our Astronomical Neighborhood (TOLIMAN), использующего технологию дифракционного зрачка и предназначенного для поиска потенциально обитаемых экзопланет в районе ближайших к Солнцу звёзд, включая систему Альфа Центавра.