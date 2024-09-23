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Игроки в Hamster Kombat обиделись на разработчиков после раздачи токенов

Игроки в Hamster Kombat обиделись на разработчиков после раздачи токенов

Пользователи, сутками напролёт "тапавшие" хомяков, не получили обещанных миллионов. А те, что набивали очки нечестно, вовсе остались ни с чем.

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