"Разбитую чашечку не склеить". Алтайские депутаты – об идее ввести штрафы за разводы

В беседе с amic.ru они откровенно поразмышляли о любви и разбитых браках Количество предложений от депутатов и чиновников, которые бы позволили решить (по крайней мере, они так сами считают) остро стоящую в России демографическую проблему, растет с каждым годом.
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