На подходе к Севастополю уничтожен безэкипажный катер ВСУ, тревога в связи с атакой БЭК объявлена в Новороссийске

Боевики киевского режима не оставляют попыток атаковать территорию России не только с применением западного дальнобойного оружия и беспилотных летательных аппаратов, но и используют для этого морские погружные и полупогружные дроны.
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