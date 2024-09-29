Бизнес на вау-эффекте

Бурный рост российской косметической компании «Гельтек» обусловлен несколькими факторами: инновациями в продукте, умением продавать на маркетплейсах, инвестициями в маркетинг и личным участием основателей компании во всех бизнес-процессах — от закупки сырья до реакции на отзывы потребителейпредоставлено компанией «Гельтек» Основатель косметической компании «Гельтек» Сергей Кирш: «Если мы хотим делать самые крутые продукты, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было все лучшее на всех этапах»читайте на monocle.