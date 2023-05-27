Листай.ру [СМИ]

260 подписчиков

Норкин рассмешил зрителей анекдотом о секретарше Байдена

Норкин рассмешил зрителей анекдотом о секретарше Байдена

Телеведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин рассмешил зрителей анекдотом о секретарше американского президента Джо Байдена ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ   .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх