Норкин рассмешил зрителей анекдотом о секретарше Байдена

Телеведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин рассмешил зрителей анекдотом о секретарше американского президента Джо Байдена ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ .
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