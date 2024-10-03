Путин продолжает увольнять западные правительства: уволен козел Кисида

Понятно, что Япония это Восток, но по сути один из ярых сторонников политики США и Запада в целом. Правительство Японии ушло в отставку в полном составе Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе, что является стандартной процедурой перед формированием нового кабинета министров.