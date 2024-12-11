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Овчинский: горожане получат доступ к редким изданиям об архитектуре Москвы

Овчинский: горожане получат доступ к редким изданиям об архитектуре Москвы

В Москве впервые для всех желающих открывается Библиотека архитекторов и урбанистов, чей фонд насчитывает почти 100 лет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

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