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Газета.ру

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Guardian: 22-летнюю девушку застрелили на рейв-вечеринке в Швейцарии

Guardian: 22-летнюю девушку застрелили на рейв-вечеринке в Швейцарии

В швейцарском городе Арау произошла стрельба на рейв-вечеринке, в результате которой погибла 22-летняя женщина и еще пять человек получили ранения.

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