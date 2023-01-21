NaukaTeh

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Елбасы как то ругательно читаетсяВ 2023 году стало...
  • Валерий Протасов
    Красный цвет в таком изобилии становится навязчивым и раздражает, даже повышает агрессию.Почему в Лондоне ...
  • Воробей
    - "Между тем реальная проблема или причина климатической катастрофы – не солнце, а люди." Глобалисты, и их агентура,...Чтобы смягчить по...

Глядя на эволюцию танка «Леопард», конечно же, начинать надо с его первой версии

Глядя на эволюцию танка «Леопард», конечно же, начинать надо с его первой версии

﻿﻿Когда мы смотрим на разработку танка «Леопард», мы, конечно же, должны начать с первой версии. The One — это конструкция, разработанная и изготовленная знаменитой компанией Porsche, которая была создана в то время, когда было широко распространено мнение, что обычная танковая броня не очень эффективна против кумулятивных (осколочно-фугасных) ракет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх