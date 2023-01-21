Глядя на эволюцию танка «Леопард», конечно же, начинать надо с его первой версии

Когда мы смотрим на разработку танка «Леопард», мы, конечно же, должны начать с первой версии. The One — это конструкция, разработанная и изготовленная знаменитой компанией Porsche, которая была создана в то время, когда было широко распространено мнение, что обычная танковая броня не очень эффективна против кумулятивных (осколочно-фугасных) ракет.
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