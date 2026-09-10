В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова были сняты. Об этом сообщила Росавиация, отметив, что аэропорт «Гагарин» снова может принимать и отправлять воздушные суда.
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