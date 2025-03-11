Российские женщины поравнялись с мужчинами в бизнесе

Россиянки традиционно были "впереди планеты всей" в вопросах равноправия мужчин и женщин. Вот и в области предпринимательства наши дамы уже почти не уступают представителям сильного пола и, возможно, в самом ближайшем будущем не только догонят, но и перегонят мужчин.