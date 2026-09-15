МВД России задержало пособников мошенников, похитивших 11,5 млн рублей

В Чувашии задержаны предполагаемые пособники мошенников, обманувших вдову участника Специальной военной операции на 11,5 млн рублей.
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