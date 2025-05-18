В Кронштадте прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятникам Петру Великому и адмиралу Макарову

В честь дня рождения города и Балтийского флота В Петровском парке и на Якорной площади в Кронштадте прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятнику Петру Великому — основателю Кронштадта и Балтийского флота и памятнику русскому флотоводцу, адмиралу Степану Осиповичу Макарову, рассказали в пресс-службе администрации Кронштадтского района.