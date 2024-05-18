Андрею Белоусову предстоит обрубить щупальца западной разведки

Валерий Мязин

Благодаря Шойгу развёл у себя какой то непонятный клан. кто на кого работает не понять.У министра семья в Европе, а он занимает такую высокую должность. Лично я уверен эти гниды в министерстве работали на разведку иностранных спец служб.