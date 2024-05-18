Медвежий угол
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Медвежий угол

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Андрею Белоусову предстоит обрубить щупальца западной разведки

Андрею Белоусову предстоит обрубить щупальца западной разведки

Многие ждут, что после возвращения из Китая новый министр обороны Андрей Белоусов займется первоочередными вопросами в сфере экономики военного ведомства.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Шойгу член семьи, его трогать низзя.
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1 час.
Валерий Мязин
Благодаря Шойгу развёл  у себя какой то непонятный клан. кто на кого работает не понять.У  министра семья в Европе, а он занимает такую высокую должность. Лично я уверен эти гниды в министерстве работали на разведку иностранных спец служб.
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29 мин.
Татьяна Кибишева
СМЕРШ крайне необходим, иначе придется снова кричать: &quot;Родина в опасности&quot; если ещё не опоздали!!! Печально все это и обидно, неужели руководство страны на столько беспечно и доверчиво, ведь говорят: если что-то пропало ищи у того, кому веришь!!!
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18 мин.

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