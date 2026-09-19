Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг призвал к максимально быстрому развитию ИИ

Хуанг в последние дни дал ряд интервью (например, CNBC, CBS News), в которых заявил, что нужно развивать ИИ так быстро, как это вообще возможно.
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