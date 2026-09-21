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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кириленко о возвращении российских команд: «В декабре – значит в декабре. Какая разница, если мы визы не получаем и ехать не можем?»

В начале осени ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и в баскетболе 3×3, но не с команд.

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