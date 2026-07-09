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Zero Hedge

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Nuclear Power Capacity To Jump 44% By 2036 As China Surpasses US

Nuclear Power Capacity To Jump 44% By 2036 As China Surpasses US

Nuclear Power Capacity To Jump 44% By 2036 As China Surpasses US Global nuclear capacity is set to surge by 44% over the next decade as China topples the United States as the biggest nuclear power capacity holder and India will hike its capacity to boost energy security.

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