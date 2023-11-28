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В Санкт-Петербурге плата за детсад с 2024 года не увеличится

В Санкт-Петербурге плата за детсад с 2024 года не увеличится

В Петербурге с 1 января 2024 года не будет увеличиваться плата за детский сад. Решение об установлении родительской платы на уровне 2023 года было принято в ходе рабочего совещания в Смольном, как сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

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