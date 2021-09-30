Овощи для избранных: кабачки и баклажаны взлетели в цене

Спешите делать закрутки — цены на плодовоовощную продукцию будут расти и дальше Мария Безчастная Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Мария Долгова Аграрии объявили о беспрецедентном росте цен практически на все виды сезонных овощей.