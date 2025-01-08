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Планирующим путешествие зимой дали советы по подготовке авто

Планирующим путешествие зимой дали советы по подготовке авто

В пресс-службе «СберАвто» посоветовали в беседе с RT проверить техническое состояние автомобиля и заранее собрать комплект вещей, которые могут пригодиться в дороге, если вы собираетесь в путешествие на машине зимой.

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