Планирующим путешествие зимой дали советы по подготовке авто

В пресс-службе «СберАвто» посоветовали в беседе с RT проверить техническое состояние автомобиля и заранее собрать комплект вещей, которые могут пригодиться в дороге, если вы собираетесь в путешествие на машине зимой.
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