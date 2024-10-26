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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Серую PlayStation 5 в стиле первой PlayStation распаковали на видео — Sony выпустит такую ...

Серую PlayStation 5 в стиле первой PlayStation распаковали на видео — Sony выпустит такую ...

Серую PlayStation 5 в стиле первой PlayStation распаковали на видео — Sony выпустит такую консоль к 30-летнему юбилеюСпециальная версия PS5 Slim будет иметь серую расцветку корпуса в стиле классической PlayStation 1 и контроллер DualSense, выполненный в аналогичном ключе.

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