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Царьград

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Москвичи могут сдать новогодние ёлки на переработку до 3 марта

Москвичи могут сдать новогодние ёлки на переработку до 3 марта

В столице проходит акция «Ёлочный круговорот».Жители Москвы могут сдать новогодние деревья на переработку в рамках акции «Ёлочный круговорот».

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